Руководитель Гостуризма Украины Олеськив заразилась коронавирусом

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив заразилась коронавирусом. Всю команду агентства Гостуризма перевели на карантинный режим работы.

Марьяна Олеськив чувствует себя хорошо Фото: Mariana Oleskiv / Facebook

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив получила положительные результаты теста на коронавирус. Об этом Олеськив написала на своей странице в Facebook.

"Друзья, получила положительные результаты теста на COVID-19. Была удивлена, потому что носила маску в общественных местах, постоянно мыла и дезинфицировала руки, придерживалась социальной дистанции и других рекомендуемых правил", – сообщила она.

Олеськив уточнила, что сейчас чувствует себя хорошо.

"Хотя есть слабость, ощущение легкой простуды и небольшой боли в горле, как мороженого переел", – описала руководитель Гостуризма свое состояние.

Все родные, коллеги и те, кто был в тесном контакте с Олеськив, проходят тестирование на COVID-19.

В сообщении Гостуризма Украины на странице Facebook сказано, что рабочий коллектив агентства перевели на карантинный режим работы.

В агентстве также уточнили, что состояние здоровья Олеськив нормальное.

"Очень просит [Марьяна Олеськив] не пренебрегать такими простыми правилами: носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, если чувствуете признаки заболевания – оставайтесь дома", – уточнили в сообщении.

По состоянию на утро 23 июля в Украине общее число случаев COVID-19 достигло 61 851, летальных случаев 1551, выздоровели 34 000 человек. За сутки 22 июля в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 856 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Киеве (112) и во Львовской области (109). Меньше всего – в Кировоградской и Херсонской (по одному случаю).

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 23 июля в мире коронавирусом заразилось 15 226 993 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. Умер 623 491 человек, выздоровели 8 641 297.