Румыния из-за снегопада временно закрыла въезд автотранспорта из Украины – ГПСУ

Дорожная полиция Румынии запретила проезд всех транспортных средств от трех пунктов пропуска из Украины в направлении городов Сирет и Сучава в связи со снежными заносами, отметили в ГПСУ Фото: dpsu.gov.ua

Об этом 6 апреля сообщается в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

"Кроме того, дорожная полиция Румынии запретила проезд всех транспортных средств от пунктов пропуска "Дяковцы – Раковец", "Порубное – Сирет" и "Красноильск – Викову де Сус" в направлении городов Сирет и Сучава в связи со снежными заносами и неудовлетворительным состоянием дорог на этих участках", – сказано в сообщении.

В ГПСУ призвали граждан учитывать эту информацию при планировании поездок в Румынию.

В то же время на госгранице Украины с Польшей, Словакией и Венгрией пункты пропуска работают стабильно – "проезд не затруднен", добавили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Утром 6 апреля из-за непогоды также опаздывали восемь пассажирских поездов, сообщали в "Укрзалізниці".