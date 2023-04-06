В Украине из-за непогоды опаздывают восемь поездов – "Укрзалізниця"

"Апрельские снегопады? Бывает и такое... 67 наших поездов следуют по расписанию во все уголки страны, однако из-за обледенения контактной сети на железной дороге восемь поездов догоняют отставание в 30 мин и более", – сказано в сообщении.
Компания привела список поездов, которые задерживаются:
"Если вы сейчас на борту опаздывающего поезда и вам предстоит пересадка, пожалуйста, оповестите нашего проводника, стюарда или горячую линию 0800503111, чтобы мы могли заблаговременно найти решение", – попросили в "Укрзалізниці".