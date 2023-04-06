В Украине из-за непогоды опаздывают восемь поездов – "Укрзалізниця"

Задержки составляют от получаса до более чем двух часов Фото: pixabay.com (иллюстративное)

"Апрельские снегопады? Бывает и такое... 67 наших поездов следуют по расписанию во все уголки страны, однако из-за обледенения контактной сети на железной дороге восемь поездов догоняют отставание в 30 мин и более", – сказано в сообщении.

Компания привела список поездов, которые задерживаются:

№715/716 "Перемышль – Киев" (+2 ч. 17 мин.);

Киев" (+2 ч. 17 мин.); №113/114 "Харьков – Львов" (+1 ч. 55 мин.);

Львов" (+1 ч. 55 мин.); №55/56 Киев-Пасс. – Ивано-Франковск (+45 мин);

Ивано-Франковск (+45 мин); №129/130 "Ворохта – Кременчуг" (+39 мин.);

Кременчуг" (+39 мин.); №149/150 "Черновцы – Полтава-Юг." (+39 мин.);

Полтава-Юг." (+39 мин.); №59/60 "Киев-Пасс. – Чоп" (+34 мин.);

Чоп" (+34 мин.); №5/6 "Запорожье – Ясиня" (+32 мин.);

Ясиня" (+32 мин.); №49/50 "Киев-Пасс. – Трускавец" (+30 мин.).

"Если вы сейчас на борту опаздывающего поезда и вам предстоит пересадка, пожалуйста, оповестите нашего проводника, стюарда или горячую линию 0800503111, чтобы мы могли заблаговременно найти решение", – попросили в "Укрзалізниці".



