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С этого года в Украине не будут принимать детей в детские дома

К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры, сообщил заместитель министра соцполитики Олег Коваль.

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Дети смогут жить в детских домах до 2023 года
Дети смогут жить в детских домах до 2023 года
Фото: pixabay.com

Начиная с 2020 года в Украине детей не будут устраивать в детские дома. Об этом 17 февраля заявил заместитель министра соцполитики Олег Коваль во время совещания с представителями облгосадминистраций, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Он отметил, что государство и общество будут осуществлять все меры, чтобы сохранить возможность проживания и воспитания ребенка с родными родителями, а также помогать им в сложных жизненных обстоятельствах. В исключительном случае дети будут направлены в патронатную или приемную семью или в семейный дом ребенка.

"Дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста", – добавил Коваль.

При этом он рассказал, что с этого года устройство детей в детские дома станет платным, а паллиативно-реабилитационные центры будут заниматься не только теми детьми с особыми потребностями, которые проходят реабилитацию в центрах, но и оказывать всю необходимую помощь детям, которые уже воспитываются в приемных семьях.

В свою очередь, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сказал, что вопрос устройства детей в приемные семьи находится на постоянном контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

"Даже самый хороший приют никогда не заменит ребенку семейного тепла и заботы. Поэтому все области администрации должны завершить разработку программ по устройству детей, привлечь к этой работе администрации городов, районов и объединенных территориальных общин. Мировая практика и утвержденная правительством Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017–2026 годы предусматривает переход на систему, которая обеспечит уход и воспитание ребенка в семейной или приближенной к семейной среде", – подчеркнул он.

Теги: Министерство социальной политики, дети, Олег Коваль, детский дом
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