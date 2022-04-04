ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

С начала войны многие граждане решили, что соблюдение ПДД – это вчерашний день – Нацполиция Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Много страшных ДТП происходит в местах, которые до этого не были аварийными, отметили в НПУ
Много страшных ДТП происходит в местах, которые до этого не были аварийными, отметили в НПУ
Фото: Олексій Білошицький / Facebook

Война – не повод нарушать правила дорожного движения. Об этом 4 апреля в Facebook написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Почему-то с начала войны многие граждане решили, что соблюдение ПДД – это уже вчерашний день и не обязательное требование. Подчеркиваю, что административную и уголовную ответственность никто не отменял. Все так же нельзя управлять транспортным средством в состоянии опьянения и нарушать скорость и другие требования ПДД", – подчеркнул он.

Белошицкий добавил, что патрульная полиция фиксирует ДТП с погибшими и травмированными.

"Во многих случаях это пьяные водители, не имеющие инстинкта самосохранения. Очень много страшных ДТП происходит в тех местах, которые до этого даже не были аварийными. В это тяжелое время закон и порядок должны властвовать в нашем государстве как никогда. Ведь без этого будет хаос, помогающий врагу. А мы не можем этого допустить", – отметил он.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10225205429715368

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Украина, ДТП, патрульная полиция, война России против Украины, Нацполиция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  Гордон – Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
  Гордон – Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! G
Дмитрий ГОРДОН
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову
"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме
"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины
  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду
  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео
  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (56630)
2
"Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео (39217)
3
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети (33705)
4
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина (24281)
5
Гордон – Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (19338) G
6
Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться (18564)
7
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину (13413)
8
Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой (10366)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS