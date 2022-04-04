С начала войны многие граждане решили, что соблюдение ПДД – это вчерашний день – Нацполиция Украины

"Почему-то с начала войны многие граждане решили, что соблюдение ПДД – это уже вчерашний день и не обязательное требование. Подчеркиваю, что административную и уголовную ответственность никто не отменял. Все так же нельзя управлять транспортным средством в состоянии опьянения и нарушать скорость и другие требования ПДД", – подчеркнул он.
Белошицкий добавил, что патрульная полиция фиксирует ДТП с погибшими и травмированными.
"Во многих случаях это пьяные водители, не имеющие инстинкта самосохранения. Очень много страшных ДТП происходит в тех местах, которые до этого даже не были аварийными. В это тяжелое время закон и порядок должны властвовать в нашем государстве как никогда. Ведь без этого будет хаос, помогающий врагу. А мы не можем этого допустить", – отметил он.
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