С начала войны многие граждане решили, что соблюдение ПДД – это вчерашний день – Нацполиция Украины

Много страшных ДТП происходит в местах, которые до этого не были аварийными, отметили в НПУ Фото: Олексій Білошицький / Facebook

"Почему-то с начала войны многие граждане решили, что соблюдение ПДД – это уже вчерашний день и не обязательное требование. Подчеркиваю, что административную и уголовную ответственность никто не отменял. Все так же нельзя управлять транспортным средством в состоянии опьянения и нарушать скорость и другие требования ПДД", – подчеркнул он.

Белошицкий добавил, что патрульная полиция фиксирует ДТП с погибшими и травмированными.

"Во многих случаях это пьяные водители, не имеющие инстинкта самосохранения. Очень много страшных ДТП происходит в тех местах, которые до этого даже не были аварийными. В это тяжелое время закон и порядок должны властвовать в нашем государстве как никогда. Ведь без этого будет хаос, помогающий врагу. А мы не можем этого допустить", – отметил он.

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