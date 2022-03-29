В оккупированных Пологах после пожара обнаружили тела семи человек со следами насильственной смерти – полиция

"Сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области в городе Пологи были приняты меры по ликвидации возгорания дома. После этого спасатели обнаружили семь трупов мужского и женского пола с признаками насильственной смерти, а именно колото-резаными ранами в области грудной клетки и повреждениями вследствие термического действия", – говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что устанавливаются обстоятельства преступления и пострадавшие лица.
Уголовное производство открыто по п. 1, 4, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска оккупировали южную часть территории Запорожской области.
Пологи находятся на полпути между Запорожьем и оккупированным Бердянском.