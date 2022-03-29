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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированных Пологах после пожара обнаружили тела семи человек со следами насильственной смерти – полиция

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Тела убитых нашли пожарные
Тела убитых нашли пожарные
Фото: ДСНС України / Facebook (архив)

В оккупированном российскими войсками городе Пологи Запорожской области нашли тела семи человек с колото-резаными ранами. Об этом 27 марта проинформировала полиция региона.

"Сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области в городе Пологи были приняты меры по ликвидации возгорания дома. После этого спасатели обнаружили семь трупов мужского и женского пола с признаками насильственной смерти, а именно колото-резаными ранами в области грудной клетки и повреждениями вследствие термического действия", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что устанавливаются обстоятельства преступления и пострадавшие лица.

Уголовное производство открыто по п. 1, 4, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска оккупировали южную часть территории Запорожской области.

Пологи находятся на полпути между Запорожьем и оккупированным Бердянском.

Теги: пожар, смерть, убийство, война, полиция, Запорожская область, вторжение, спасатели, преступление, война России против Украины, уголовное производство
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