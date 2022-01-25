САП изъяла из незаконного оборота взрывчатку стоимостью более 5 млрд грн

Взрывчатка хранилась на территории одного из военных арсеналов, сообщили в Офисе генпрокурора Фото: gp.gov.ua

"Судом принято решение о передаче Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, свыше 3 тыс. тонн взрывчатых веществ – пороховых зарядов стоимостью свыше 5 млрд грн", – сказано в сообщении.

По данным следствия, в 2010 году одно из частных предприятий Запорожской области, не имея разрешения, предусмотренного законодательством, за 15 тыс. грн приобрело пороховые заряды, предназначенные для снаряжения турбореактивных снарядов и ракет к реактивным системам залпового огня, у предприятия, имевшего право их утилизировать. По предварительной оценке, их рыночная стоимость составляет более 5 млрд грн.

До настоящего времени взрывчатка хранилась на 6 тыс. м² территории одного из военных арсеналов, что препятствовало использованию занятых мощностей для нужд Вооруженных сил Украины и привело к значительным расходам Министерства обороны.