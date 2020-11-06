СБУ сообщила о коррупционном назначении на руководящую должность в Минобороны Украины

Жительница Киева хотела устроить бывшего директора одного из государственных предприятий на руководящую должность в Главном управлении имущества и ресурсов Министерства обороны Украины за $60 тыс.

Бывший директор одного из госпредприятий хотел попасть в Минобороны Украины за взятку, сообщили в СБУ Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили попытку торговли должностями в Главном управлении имущества и ресурсов Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ 6 ноября.

Жительница Киева предложила одну из руководящих должностей бывшему директору одного из государственных предприятий за $60 тыс. Ее задержали в Одессе во время передачи аванса в размере $5 тыс.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение).

Санкция такой статьи грозит лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.