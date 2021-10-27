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СБУ изъяла более 300 кг тротила из тайника боевиков в Луганской области

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Правоохранители изъяли почти 400 патронов разного калибра
Правоохранители изъяли почти 400 патронов разного калибра
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области установили местонахождение двух тайников с оружием и боеприпасами диверсионных групп террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Об этом 27 октября сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, из тайника, обустроенного в лесополосе возле линии разграничения, правоохранители изъяли 19 снарядов для крупнокалиберных пушек общим весом более 300 кг тротила.

Еще один арсенал был оборудован в заброшенном здании на территории Станично-Луганского района. Там правоохранители обнаружили пять боевых гранат РГД-5, четыре гранатометных выстрела и почти 400 патронов разного калибра.

Помимо этого, сотрудники СБУ сообщили о разоблачении в Луганской области рецидивиста, который занимался сбытом боевых средств поражения. Им оказался неоднократно осужденный житель Старобельского района.

"Злоумышленник пытался наладить подпольный канал продажи оружия и боеприпасов. Своих клиентов он подыскивал через собственные связи, в том числе среди других уголовников. В ходе следственно-оперативных действий у злоумышленника изъяты пять гранатометных выстрелов ВОГ-25, обрез винтовки, более 300 патронов к огнестрельному оружию", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личности всех причастных к противоправной деятельности.

Теги: СБУ, оружие, Луганская область, боевики, боеприпасы, тайник, Старобельск, ДНР, спецслужбы, тротил, ЛНР
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