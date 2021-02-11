СБУ проводит в Харькове учения, центр города перекрыли

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харькове тренируются противодействовать террористическим угрозам, сообщили в местном управлении СБУ.

Район возле главного управления Нацполиции области и здания СБУ в центре Харькова 11 февраля патрулируют люди в камуфляжной форме с автоматами, говорится в сюжете Общественного.

В частности, перекрыта часть улицы Мироносицкой. На улице Гиршмана движение перекрыто, образовались пробки. Опрошенные водители предполагают, что проходит какая-то операция.

"Подходить к ним близко и снимать не разрешают, что именно происходит, не отвечают. [...] Никаких объявлений. Силовики продолжат стоять тут до самого вечера", – рассказали журналисты.

В местном управлении СБУ сообщили, что чрезвычайных событий в городе не произошло. Со вчерашнего дня в Харькове проходят учения, сотрудники Службы безопасности тренируются противодействовать террористическим угрозам в условиях, приближенных к реальным. Усиленные посты по городу будут появляться до пятницы, 12 февраля.