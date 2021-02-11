СБУ задержала в Киевской области боевиков "Исламского государства", у них нашли взрывчатку

Лидером группировки был боевик, разыскиваемый в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии, сообщила Служба безопасности Украины.

Боевики должны были "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений, рассказали в СБУ Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области ячейку международной террористической организации "Исламское государство", сообщил пресс-центр СБУ 11 февраля.

Лидером группировки, по информации СБУ, является боевик, который находится в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. Он прибыл в Украину в 2019 году по поддельным документам и собрал группу единомышленников-иностранцев.

Оперативники спецслужбы установили, что участники ячейки подделывали паспорта граждан Украины и РФ и легализировали в Украине выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии, отметили в СБУ.

Часть членов группировки являются действующими боевиками ИГИЛ. По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны были "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Правоохранители провели девять обысков по адресам временного проживания и пребывания фигурантов дела. Они изъяли взрывоопасное вещество с содержанием тротила, гранату Ф-1, восемь гранатометных выстрелов, иностранную валюту, банковские карты и черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

Также у боевиков выявили символику "Исламского государства" и религиозно-экстремистскую литературу автора, причастного к вербовке боевиков. К материалам уголовного дела приобщили задокументированную переписку участников ячейки с боевиками ИГИЛ, которые находятся за рубежом. В ней обсуждалось возвращение в Сирию для последующего участия в боевых действиях, сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.