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СБУ разоблачила кандидата на службу в Нацгвардии Украины, который скрывал гражданство РФ

По данным военной контрразведки СБУ, российское гражданство разоблаченный кандидат на службу в Нацгвардии Украины получил в 2019 году на территории оккупированного Россией Крыма.

СБУ проверяет информацию о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ
СБУ проверяет информацию о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ
Фото: depositphotos.com

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила кандидата на службу в батальон оперативного назначения Национальной гвардии, который регулярно привлекается к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил, скрывшего российское гражданство. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что житель Киева, который до 2016 года находился в оккупированном Крыму, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы. При этом при подаче соответствующих документов он сознательно скрыл информацию о наличии паспорта гражданина РФ.

По данным военной контрразведки СБУ, иностранное гражданство он получил в 2019 году на территории временно аннексированного украинского полуострова.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ.

Теги: Россия, СБУ, Украина, паспорт, гражданство, контрразведка, правоохранители, батальон, спецслужбы, документы
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