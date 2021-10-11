СБУ разоблачила группировку, которая вербовала украинцев для участия в войне в Сирии

Установлено, что вербовкой занимался 27-летний киевлянин. Он привлек еще двух жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных бойцов по всей Украине.

"За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере $5–10 тыс. в месяц. Целями для привлечения злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, флеш-носители ибанковские карточки.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.