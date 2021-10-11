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СБУ разоблачила группировку, которая вербовала украинцев для участия в войне в Сирии

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По данным СБУ, подозреваемые пытались завербовать спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО
По данным СБУ, подозреваемые пытались завербовать спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО
Фото: depositphotos.com

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех членов группировки, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов в Сирии. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что вербовкой занимался 27-летний киевлянин. Он привлек еще двух жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных бойцов по всей Украине.

"За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере $5–10 тыс. в месяц. Целями для привлечения злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, флеш-носители ибанковские карточки.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

В 2011-м в Сирии вспыхнул вооруженный конфликт между правительственными силами и повстанцами, которые добивались свержения режима Башара Асада и демократических реформ.

Асад занимает должность президента Сирии с 2000 года. В июле этого года он четвертый раз подряд одержал победу на выборах главы государства. Это случилось на фоне экономического кризиса в Сирии, где более 80% населения страны живет за чертой бедности, отмечало Associated Press.

Теги: СБУ, Сирия, военные, добровольцы, наемники, обыски
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