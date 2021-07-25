Минобороны Турции сообщило о гибели в Сирии двух своих военных

"В результате нападения террористов на бронетранспортер Kirpi в районе "Щита Евфрата" двое наших товарищей-героев погибли и двое наших друзей были ранены", – говорится в сообщении.

В минобороны Турции подчеркнули, что после нападения террористы "были обнаружены, немедленно обстреляны и эффективно поражены".

Kirpi arac * m * za yönelik gerçekle * en sald * r * sonras * bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ate * alt * na al * nm * ve etkili * ekilde vurulmu * tur. Terör mevzilerine yönelik cezaland * rma at * lar * m * z sürmektedir. * ehitlerimizin kan * n * yerde b * rakmad * k, b * rakmayaca * z! — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) July 24, 2021