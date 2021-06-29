В Сирии проиранские ополченцы обстреляли ракетами военную базу США. Американские военные ответили

"Примерно в 19.44 по местному времени силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Пострадавших нет, ущерб оценивается. Мы предоставим дополнительные данные, когда у нас будет больше информации", – написал он.

Initial report: At approx. 7:44 PM local time, U.S. Forces in Syria were attacked by multiple rockets. There are no injuries and damage is being assessed. We will provide updates when we have more information. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021

Позже военный уточнил, что силы США вели ответный огонь в целях самообороны.

"Силы США в Сирии, находясь под атакой многочисленных ракет, действовали в целях самообороны и вели контрбатарейный артиллерийский огонь по позициям запуска ракет", – заявил он.

Update: U.S. Forces in Syria, while under multiple rocket attack, acted in self- defense and conducted counter-battery artillery fire at rocket launching positions. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021

Cирийское гостелевидение сообщило, что инцидент произошел на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По информации телеканала Syria TV, проиранские ополченцы атаковали американскую базу около нефтяного месторождения Аль-Омар. Они выпустили около 20 снарядов и ракет. В ответ американские силы нанесли авиаудары, в том числе по ряду штаб-квартир иранского ополчения "Революционной гвардии" в районе городов Аль-Маядин и Бадиа Аль-Курия.