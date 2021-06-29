В Сирии проиранские ополченцы обстреляли ракетами военную базу США. Американские военные ответили

"Примерно в 19.44 по местному времени силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Пострадавших нет, ущерб оценивается. Мы предоставим дополнительные данные, когда у нас будет больше информации", – написал он.
Initial report: At approx. 7:44 PM local time, U.S. Forces in Syria were attacked by multiple rockets. There are no injuries and damage is being assessed. We will provide updates when we have more information.— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021
Позже военный уточнил, что силы США вели ответный огонь в целях самообороны.
"Силы США в Сирии, находясь под атакой многочисленных ракет, действовали в целях самообороны и вели контрбатарейный артиллерийский огонь по позициям запуска ракет", – заявил он.
Update: U.S. Forces in Syria, while under multiple rocket attack, acted in self- defense and conducted counter-battery artillery fire at rocket launching positions.— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021
Cирийское гостелевидение сообщило, что инцидент произошел на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По информации телеканала Syria TV, проиранские ополченцы атаковали американскую базу около нефтяного месторождения Аль-Омар. Они выпустили около 20 снарядов и ракет. В ответ американские силы нанесли авиаудары, в том числе по ряду штаб-квартир иранского ополчения "Революционной гвардии" в районе городов Аль-Маядин и Бадиа Аль-Курия.
США также вечером 27 июня нанесли авиаудары в пограничном регионе Ирака и Сирии по объектам вооруженных группировок, которые поддерживает Иран. Авиаудары совершили по объектам группировок "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Саид аш-Шухада". В Пентагоне говорили, что удары были нанесены по приказу президента США Джо Байдена в ответ на атаки по американским целям в Ираке.
Атаки на американские объекты в Ираке участились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в январе прошлого года. В частности, 8 января Иран нанес ракетный удар по иракской авиабазе Аль-Асад в рамках операции "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.
15 февраля 2021 года в результате обстрела американской военной базы в городе Эрбиль погиб один человек, еще девять получили ранения. Всего было запущено 14 ракет калибра 107 мм. Три ракеты взорвались возле военных казарм.
Позже США нанесли авиаудар по проиранской группировке в Сирии, которая, как утверждают в Вашингтоне, вела обстрел Эрбиля.