США атаковали проиранские объекты в пограничном регионе Ирака и Сирии

Штаты атаковали два объекта в Сирии и один в Ираке Фото: EPA (архив)

Атаки провели вечером 27 июня. Авиаудары совершили по объектам группировок "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Саид аш-Шухада".

В частности, авиация США атаковала хранилища и склады с оружием. Уничтожены один объект в Ираке и два в Сирии. Данные о потерях противника американские военные не сообщают.

Пентагон уточнил, что удары были нанесены по приказу президента США Джо Байдена в ответ на атаки по американским целям в Ираке.

Ирак осудил действия США. Представитель иракского премьер-министра Яхья Расул в Twitter назвал удары вопиющим нарушением суверенитета Ирака.



