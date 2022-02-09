СБУ разоблачила рекордную партию контрафактной продукции на 16 млн грн

В Борисполе правоохранители обнаружили партию электронных сигарет без марок акцизного налога Украины весом более 7 тонн Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, организаторы схемы пытались скрытно ввезти товары иностранного производства через международный аэропорт Борисполь. При оформлении продукции они указывали в документах заведомо ложные сведения о грузе. Распространять подакцизную продукцию планировали в Украине.

В ходе следственных действий на территории аэропорта правоохранители обнаружили партию электронных сигарет без марок акцизного налога Украины весом более 7 тонн. Как отметили в спецслужбе, стоимость товара превышала 16 млн грн.

Сейчас продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности лиц, причастных к ее организации.