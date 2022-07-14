СБУ сообщила о подозрении почти всему руководству Госпродпотребслужбы

Следствие ведется в отношении и.о. председателя Госпродпотребслужбы, его заместителя, директора финансового департамента и главы сектора госзакупок, с ними по делу проходит директор частной фирмы.

Им инкриминируют незаконную схему с созданием подконтрольного предприятия, которое в течение текущего года должно было "освоить" более 650 млн грн из бюджета.

Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Государственное бюро расследований Украины уточнило в Telegram, что чиновники планировали "освоить" бюджетные средства, которые правительство выделило на информатизацию Госпродпотребслужбы в 2022 году.

Тендер на создание программного обеспечения для электронного реестра кормовых добавок выиграла аффилированная фирма, притом что по сравнению с другими участниками она предложила самую высокую цену.

Киберспециалисты СБУ задокументировали, что победитель "предоставил" Госпродпотребслужбе готовое ПО уже через сутки после заключения договора, за это фирма получила 2,3 млн грн. Однако проверка показала, что сейчас у Госпродпотребслужбы нет базы данных электронного реестра, а заключение указанного договора повлекло ущерб государству на указанную сумму.