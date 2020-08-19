СБУ совместно с британскими спецслужбами разоблачила международную хакерскую группировку

Хакерская группировка действовала с 2018 года и специализировалась на похищении персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что один из участников группировки проживает в Украине Фото: ssu.gov.ua

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с киберподразделением городской полиции Лондона, Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и другими компетентными органами Великобритании заблокировали деятельность международной хакерской группировки. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что группировка действовала с 2018 года и специализировалась на похищении персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для продажи на ресурсах скрытой сети DarkNet.

Оперативники спецслужбы получили от британских партнеров информацию, что один из участников группировки проживает в Украине. Хакер разрабатывал и продавал на специализированных сайтах вирусные программы, которые обеспечивали несанкционированный доступ к компьютерным операционным системам по всему миру. С помощью вредоносной программы злоумышленники незаконно завладевали логинами и паролями от сайтов, электронных почтовых ящиков, данными кредитных карточек и электронных кошельков граждан. В дальнейшем похищенная информация использовалась для создания бот-сетей, осуществления DDoS-атак, похищения средств и персональной информации граждан.

В ходе следственных действий по месту жительства украинского хакера изъято более 20 ТБ информации с базами данных с компьютеров, которые были взломаны, а также исходные коды разработанного им вируса.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее британские правоохранители задержали его сообщника, который уже отбывает тюремное заключение за преступления в сфере кибербезопасности.