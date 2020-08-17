СБУ уличила чиновников Закарпатской ОГА в коррупционных схемах при закупках средств индивидуальной защиты для больниц

Бывшие и действующие чиновники департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации присваивали себе бюджетные средства, завышая стоимость поставленной продукции медицинского назначения, сообщает пресс-служба СБУ.

О подозрениях сообщено одному из бывших чиновников и действующему сотруднику департамента здравоохранения ОГА Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали коррупционную схему при закупке средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Закарпатской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, к схеме причастны бывшие и действующие чиновники департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации. Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Победу в торгах на 30 млн грн получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура.

Часть из этих средств участники схемы присвоили себе, завысив стоимость поставленной продукции. Инициированная СБУ проверка также показала, что закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производитель не установлен.

По факту растраты бюджетных средств открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

О подозрениях сообщено одному из бывших чиновников и действующему сотруднику департамента здравоохранения ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика.

Сейчас устанавливается круг других лиц, причастных к незаконной схеме.