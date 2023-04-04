СБУ заявила о разоблачении масштабной финансовой пирамиды с участием российской компании на $40 млн

По данным следствия, участники преступной группы, в которую входили граждане Украины и РФ, мошенническим путем завладели денежными средствами граждан, в том числе иностранных государств, под видом их участия в инвестиционном проекте российской компании Life is good.

Суть проекта состоит в инвестировании денежных средств участников. При этом им обещают получение сверхдоходов от псевдоторгов, проводимых доверенными консультантами российской компании, говорится в сообщении. Участникам навязывали необходимость привлечения новых клиентов, от чего якобы поступают дивиденды, за это они получали "бонусы". Таким образом формировалась так называемая финансовая пирамида, на которой зарабатывали только участники схемы, заявили в СБУ.

По предварительным данным, сумма нанесенного гражданам ущерба достигает $40 млн, пострадало более тысячи человек.

Координация преступных действий проходила во время проведения так называемых "директорских балов", семинаров и конференций во временно оккупированном Крыму. Организаторами этих мероприятий были в том числе представители российских властей, говорится в сообщении.

После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, чтобы замаскировать причастность страны-агрессора, схему инвестирования денежных средств изменили – был налажен механизм привлечения криптовалюты.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

В настоящее время одному из участников схемы сообщили о подозрении в незаконном завладении чужим имуществом путем обмана, с использованием электронных платежных систем, под видом участия в инвестиционных проектах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).