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Семь украинцев полтора года не могут сойти с судна на стоянке в Китае

На борту судна New Orion, которое полтора года находится у берегов Китая, находятся девять моряков, которые не могут сойти с корабля. Из них семеро – граждане Украины.

Морякам судна от 9 до 16 месяцев уже не выплачивают зарплату
Морякам судна от 9 до 16 месяцев уже не выплачивают зарплату
Фото: depositphotos.com

Экипаж судна New Orion, среди которого семь граждан Украины, почти полтора года не может сойти с судна, находящегося на стоянке в Китае. Об этом сообщила дочь одного из моряков Наталья Слободянюк-Цапура в Facebook и опубликовала видеообращение самих моряков.

Экипаж находится на борту судна без замены уже 18 месяцев, у них постоянные задержки с питанием и топливом. На борту находится сокращенный вдвое экипаж из девяти человек. Из них семь – граждане Украины, один – Грузии и один – России. Возраст моряков от 25 до 69 лет. Все проживают в Одессе и области.

По словам моряков, им от 9 до 16 месяцев уже не выплачивают зарплату, практически у всех членов уже истекли строки медицинского освидетельствования. Ни по одному из письменных запросов экипажа к представителям компании Vercania Holdings LTD, которая и владеет судном, нет никаких действий. А с 15 декабря они вообще перестали выходить на связь и отвечать на звонки моряков.

https://www.facebook.com/nataly.thapura/videos/4745200948887435/

Как рассказали телеканалу "1+1" в благотворительной организации "Ассоль", которая помогает морякам, последние три года это судно является проблемным.

"Экипаж постоянно выбивает зарплату через суды, СМИ и так далее. Судовладелец на контакт не идет", – рассказал представитель "Ассоль" Андрей Шевченко.

Теги: Украина, Китай, судно, моряки
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