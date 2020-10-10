Семья фермеров держала под Харьковом в рабстве девять человек – прокуратура

Фермеры обещали людям высокооплачиваемую работу, но на деле их подвергали принудительной трудовой эксплуатации, выплачивая мизерную заработную плату.

В Харьковской области девять человек заставляли бесплатно работать на фермерском хозяйстве. Среди них трое женщин, пятеро мужчин и один ребенок, рассказали в прокуратуре Харьковской области 9 октября.

Этих людей подвергали принудительной трудовой эксплуатации, им не платили заработную плату, говорится в сообщении.

Согласно изученной информации, фермеры подыскивали людей, которые находились в уязвимом полжении. Им обещали высокооплачиваемую работу и хорошие условия проживания.

Как утверждают в прокуратуре, работников поселили на фермерском хозяйстве, где условия проживания были непригодными для жизни. Их заставляли выполнять определенный объем работы и платили за это мизерные деньги.

В случае невыполнения работы фермеры создавали искусственные долги и заставляли их отрабатывать. Свободу передвижения людям ограничили как в рабочее, так и в нерабочее время.

По данному факту открыли уголовное производство. Фермерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.