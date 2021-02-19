Школьницы в Умани напились таблеток, чтобы привлечь к себе внимание – полиция

Киберполиция изучила звонки и соцсети школьниц, пострадавших от отравления таблетками в Умани Черкасской области, и отвергла версию, что они напились медикаментов из-за челленджа, сказала спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.

Полиция считает, что две школьницы в Умани Черкасской области напились таблеток не из-за челленджа в соцсетях. Об этом сообщила спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк местному изданию "Про все" 18 февраля.

"Киберполиция изучила звонки пострадавших, их соцсети. Версия о челлендже была отвергнута. Одна из девушек является проблемной. Не находит понимания в семье. Подруга также считает, что получает от родных мало внимания. Поэтому таким образом они решили привлечь к себе внимание. К тому же здесь еще и имеет место неразделенная любовь", – заявила Вовк.

Директор школы Татьяна Глущук рассказала изданию, что таблетки дети приняли в помещении учебного заведения.

"Я с ними уже общалась. Препарат они пронесли в школу. После четвертого урока, минут пять пробыв в классе, вышли на перерыв. Через полчаса одной стало плохо. Дважды просилась выйти. Учительница отправила к медсестре. Медработник обнаружила, что у девочки высокое давление, и позвонила родителям. Те сказали, что такое у нее бывает. Пришли и забрали ее. Медсестра сообщила, что симптомы похожи на отравление медпрепаратами. Оказалось, что одна из девушек вместе с родителями накануне смотрела сюжет об отравлении детей в Киевской области. Школьницы учатся в параллельных классах. Незадолго до отравления среди учеников еще и проводили разъяснения после случая в Боярке. Подростки хотели попробовать, что будет от приема 10 таблеток", – рассказала директор.

И.о. директора Уманской детской больницы Лилия Литвин сообщила "Про все", что жизни подростков ничего не угрожает.

"Пациенток привезли в состоянии средней тяжести. Были стабильны и в сознании. Им оказывается необходимая помощь", – отметила она.

17 февраля две ученицы восьмого класса из Умани Черкасской области выпили в школе по 10 таблеток, их госпитализировали с подозрением на отравление препаратом "Дротаверин".

Перед этим, 16 февраля, две ученицы академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились после того, как выпили по 40 таблеток "Дротаверина". 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

18 февраля в Киеве 15-летнего подростка госпитализировали в Охматдет с отравлением. По словам врачей, он наглотался таблеток.