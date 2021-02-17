Шмыгаль анонсировал возвращение к адаптивному карантину в Украине

На следующей неделе Украина вернется к адаптивному карантину с разделением на четыре эпидемические зоны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина вернется к адаптивном карантину с делением на эпидемические зоны. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 17 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, будет четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения.

"Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации", – заявил он.

Шмыгаль отметил, что решение вступит в силу на следующей неделе, так что украинцы будут иметь возможность заранее ознакомиться с ним.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 17 февраля в Украине подтвердили 1,28 млн случаев инфицирования, выздоровело 1,13 млн человек, умерло 24 689 пациентов.