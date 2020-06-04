Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине существенно потеплеет

На этой неделе температура воздуха в Украине поднимется до +30 °C, но местами будут дожди и грозы, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ближайшие дни температура воздуха в Украине повысится, сообщила 4 июня в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Настоящее лето уже пудрит носик перед выходом из вагона. Еще немного пококетничает: "Должна же я его немножечко помучить", но столбики термометров неуклонно идут вверх", – написала она.

5 июня в большинстве областей Украины ожидается +20...+24 °C, в центральных областях и на юге – до +26 °C, в Сумской и Харьковской – +17...+22 °C. В Киеве ночью +10...+2 °C, а днем – +22...+24 °C.

Ветер ожидается юго-западный, в северных, центральных, местами в западных и Харьковской областях, а также в Киеве будет дождь с грозами.

"Уже с 6 июня тепло будет раскручиваться дальше – и нас ждут жаркие деньки", – написала Диденко.

7 июня, согласно прогнозу, температура повысится до +23...+28 °C, а на юге и востоке страны местами до +30 °C.

"По предварительным прогнозам, следующая неделя в Украине будет жаркой и преимущественно сухой. Однако в западных областях будут лить дожди и ожидается низкая температура воздуха. Этот прогноз для западной части Украины должен привлечь особое внимание жителей и соответствующих служб, ведь там уже наблюдается подъем уровня воды в реках", – отметила Диденко.

По прогнозу Укргидрометцентра, 5-го и 6 июня в Украине будут дожди, местами с грозами, а 7-го, 8-го и 9 июня осадки не ожидаются.

В конце мая погода в Украине ухудшилась. Температура воздуха ночью упала до +6 °C, шли интенсивные дожди. В первый день лета в Карпатах выпал снег.