Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине существенно потеплеет

На этой неделе температура воздуха в Украине поднимется до +30 °C, но местами будут дожди и грозы, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптики говорят, что в Украину идет потепление
Синоптики говорят, что в Украину идет потепление
Фото: EPA

В ближайшие дни температура воздуха в Украине повысится, сообщила 4 июня в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Настоящее лето уже пудрит носик перед выходом из вагона. Еще немного пококетничает: "Должна же я его немножечко помучить", но столбики термометров неуклонно идут вверх", – написала она. 

5 июня в большинстве областей Украины ожидается +20...+24 °C, в центральных областях и на юге – до +26 °C, в Сумской и Харьковской – +17...+22 °C. В Киеве ночью +10...+2 °C, а днем – +22...+24 °C.

Ветер ожидается юго-западный, в северных, центральных, местами в западных и Харьковской областях, а также в Киеве будет дождь с грозами. 

"Уже с 6 июня тепло будет раскручиваться дальше – и нас ждут жаркие деньки", – написала Диденко.

7 июня, согласно прогнозу, температура повысится до +23...+28 °C, а на юге и востоке страны местами до +30 °C.

"По предварительным прогнозам, следующая неделя в Украине будет жаркой и преимущественно сухой. Однако в западных областях будут лить дожди и ожидается низкая температура воздуха. Этот прогноз для западной части Украины должен привлечь особое внимание жителей и соответствующих служб, ведь там уже наблюдается подъем уровня воды в реках", – отметила Диденко. 

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3479729478723672

По прогнозу Укргидрометцентра, 5-го и 6 июня в Украине будут дожди, местами с грозами, а 7-го, 8-го и 9 июня осадки не ожидаются. 

В конце мая погода в Украине ухудшилась. Температура воздуха ночью упала до +6 °C, шли интенсивные дожди. В первый день лета в Карпатах выпал снег

Теги: погода, синоптики, Наталья Диденко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Просто мне идет". Спустя две недели после Дня вышиванки Дикусар обнародовал селфи в вышиванке
"Просто мне идет". Спустя две недели после Дня вышиванки Дикусар обнародовал селфи в вышиванке
Сильверстоун призналась, что принимает ванну с девятилетним сыном
Сильверстоун призналась, что принимает ванну с девятилетним сыном
Поклонники обвинили Уотсон в нарушении правил антирасистской акции
Поклонники обвинили Уотсон в нарушении правил антирасистской акции
"Революция уродов против уродов". Богомолов высказался на фоне протестов в США
"Революция уродов против уродов". Богомолов высказался на фоне протестов в США
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS