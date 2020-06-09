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Система для онлайн-референдума обойдется в несколько миллионов долларов. За первое голосование расходы окупятся – эксперт по кибербезопасности

Проведение референдума онлайн – вопрос скорее политический, а не технический, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт в области кибербезопасности, технический директор компании SHALB Владимир Цап.

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Цап: Создать надежную систему для голосования онлайн сложнее, чем защитить ее от вмешательства
Цап: Создать надежную систему для голосования онлайн сложнее, чем защитить ее от вмешательства
Фото из личного архива Владимира Цапа
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Создать надежную систему для голосования онлайн сложнее, чем защитить ее от вмешательства. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал эксперт в области кибербезопасности, технический директор компании SHALB Владимир Цап.

"Проведение референдума онлайн – вопрос скорее политический, а не технический. Речь не о том, что кто-то вмешается и изменит результаты голосования, а о том, кто будет иметь финальный результат и сможет ли он его изменить. От этого никто не застрахован. Именно поэтому мы имеем протоколы с мокрыми печатями, которые получает ЦИК. И при этом уже несколько раз были прецеденты пересчета бюллетеней. Исключается ли подобный сценарий при голосовании онлайн? В электронном виде голос конкретного человека должен быть анонимным и неизменным. Нам надо проверить, что конкретный пользователь сделал именно такой выбор. Вот это является наибольшей сложностью. В реальной жизни вам дают корешок (который не имеет никакой привязки к вашему имени и фамилии), вы заходите в кабинку, ставите отметку и опускаете в урну. В онлайн физический бюллетень отсутствует. Человеку дадут временный доступ для осуществления голосования, который затем физически исчезнет. И вот это дополнительно создает возможности для манипуляций", – пояснил Цап.

Он считает, что технически Украина готова к голосованию в интернете.

"Проведение голосования в таком формате вполне реально. Тем более что уже работают такие механизмы, как сайты с петициями, где люди авторизуются с помощью идентификационного кода, Bank ID, Mobile ID, электронной подписи. Если их используют для идентификации пользователя при проведения банковской операции, то с ними же можно провести авторизацию и для онлайн-голосования на референдуме. Это достаточно безопасно", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что самой сложной частью онлайн-голосования является надежность системы.

"Если какое-то время система голосования не будет работать, мы не получим часть голосов. Поэтому здесь важна техническая реализация. Это сложнее, чем обеспечить безопасность. Но это вполне реально, если система будет разработана компетентной, грамотной командой. Главное, чтобы это было открыто и прозрачно. Сторонние компании могут разработать аудит системы голосования и проверить ее на каких-то простых вещах. Например, на опросе, что украинцы больше любят – мороженное или вареники. Это позволит проверить систему, посмотреть, как она работает, исправить недочеты и неполадки. Тогда в дальнейшем можно и референдум проводить", – рассказал Цап.

По его мнению, разработка системы онлайн-голосования окупится при первых же выборах.

"Я оцениваю создание такой системы в несколько миллионов долларов. В действительности это не очень дорого, если подсчитать, сколько средств и ресурсов требует проведение обычного референдума. Думаю, за первый проведенный референдум все расходы окупятся", – резюмировал собеседник.

9 июня на сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о народовластии через всеукраинский референдум. В нем, в частности, говорится, что для организации и проведения электронного голосования создается специальный участок, который охватит интернет-голосование как на территории Украины, так и за пределами страны. В пояснительной записке к законодательной инициативе отмечается, что возможность электронного голосования является "ключевой новацией законопроекта, выделяющей его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде".

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года.

В ноябре прошлого года первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят "семь – восемь законопроектов". В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

Теги: интернет, Украина, выборы, ЦИК, референдум, петиция, голосование, SHALB, безопасность, Владимир Цап, кибербезопасность
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