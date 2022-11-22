Скончался сын главнокомандующего УПА Юрий Шухевич

"В возрасте 89 лет отошел в вечность Юрий Шухевич – Герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинкской группы. Вечная память великому украинцу", – написал он.

Львовский телеканал NTA, которому информацию о смерти Героя Украины подтвердила его жена Наталья Шухевич, уточнил, что Юрий Шухевич скончался в Германии, где находился на лечении.

В январе 2019 года, когда Юрий Шухевич был народным депутатом Украины от Радикальной партии, ему стало плохо в здании Верховной Рады, после чего его госпитализировали.