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Скончался сын главнокомандующего УПА Юрий Шухевич

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Шухевич скончался в возрасте 89 лет
Шухевич скончался в возрасте 89 лет
Фото: wikipedia.org

Сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича Юрий скончался, сообщил 22 ноября в Fаcebook мэр Львова Андрей Садовый.

"В возрасте 89 лет отошел в вечность Юрий Шухевич – Герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинкской группы. Вечная память великому украинцу", – написал он.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/pfbid0Cpg5KTvEaUm8fjWQZyDowPHAUV6Z4rdmM9kLuNBuD3k7snxmj7WAp61kttUqm2J6l

Львовский телеканал NTA, которому информацию о смерти Героя Украины подтвердила его жена Наталья Шухевич, уточнил, что Юрий Шухевич скончался в Германии, где находился на лечении.

В январе 2019 года, когда Юрий Шухевич был народным депутатом Украины от Радикальной партии, ему стало плохо в здании Верховной Рады, после чего его госпитализировали.

Контекст:

Юрий-Богдан Шухевич родился 28 марта 1933 года во Львовской области. Был диссидентом, провел 28 лет в застенках СССР как политический заключенный. В 1990 году организовал партию "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО) и возглавлял ее до 1994 года.

В августе 2006 года на тот момент президент Украины Виктор Ющенко присвоил Шухевичу звание Героя Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
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