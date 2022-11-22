Скончался сын главнокомандующего УПА Юрий Шухевич

"В возрасте 89 лет отошел в вечность Юрий Шухевич – Герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинкской группы. Вечная память великому украинцу", – написал он.
Львовский телеканал NTA, которому информацию о смерти Героя Украины подтвердила его жена Наталья Шухевич, уточнил, что Юрий Шухевич скончался в Германии, где находился на лечении.
В январе 2019 года, когда Юрий Шухевич был народным депутатом Украины от Радикальной партии, ему стало плохо в здании Верховной Рады, после чего его госпитализировали.
Юрий-Богдан Шухевич родился 28 марта 1933 года во Львовской области. Был диссидентом, провел 28 лет в застенках СССР как политический заключенный. В 1990 году организовал партию "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО) и возглавлял ее до 1994 года.
В августе 2006 года на тот момент президент Украины Виктор Ющенко присвоил Шухевичу звание Героя Украины.