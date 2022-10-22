Скончался ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко

Огневьюку было 63 года Фото: kubg.edu.ua

"Огневьюк [...] с 2007 года – ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко. Благодаря стратегическому мышлению и прогрессивному видению Виктора Александровича, под его мудрым руководством университет превратился в образовательный, научный, культурный центр города Киева", – отметили в университете.

Ректор скончался в возрасте 63 лет. Причина и дата смерти не указаны.

О смерти Огневьюка 21 октября объявил в Fаcebook проректор по научно-методической работе Киевского университета имени Бориса Гринченко Леонид Емец.