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Секс-скандал в КНУ. Ректор утверждает, что его "заказали"

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Бугров: Я заявляю, что распространенные и изложенные в сети материалы являются сфабрикованной, заказной информационно-психологической кампанией
Бугров: Я заявляю, что распространенные и изложенные в сети материалы являются сфабрикованной, заказной информационно-психологической кампанией
Фото: Володимир Бугров / Facebook

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров утверждает, что его хотят дискредитировать, распространяя ложную информацию о его якобы сексуальных отношениях со студентками. Об этом Бугров заявил 10 февраля во время брифинга в КНУ, сообщает "Укринформ".

"Я заявляю, что распространенные и изложенные в сети материалы являются сфабрикованной, заказной информационно-психологической кампанией, призванной дискредитировать меня как руководителя одного из лучших и крупнейших заведений высшего образования в Украине", – сказал Бугров.

Так ректор прокомментировал переписку с эротическим подтекстом, которую он якобы вел со студентками и которую, по данным издания "Украинская правда", распространяют в анонимных Telegram-каналах, в частности "Бугров leaks", с конца 2021 года. Канал "Бугров leaks" был создан 3 февраля 2022 года, последний пост в нем датирован 9 февраля.

В переписке ректор вуза якобы договаривается со студентками о совместном времяпрепровождении, комментирует их интимные фото, а также присылает собственные. Однако Бугров утверждает, что обнародованные переписки скомпилированы, сообщает "Украинская правда".

"Там есть элементы настоящей переписки, но не со студентками", – подчеркнул он.

Бугров добавил, что из-за медицинских противопоказаний не посещает сауну и баню, куда он якобы приглашал студенток в переписке. На вопрос "Украинской правды", что связывает ректора КНУ с упомянутыми в переписке студентками, он ответил, что "кого-то из студентов знает больше, кого-то меньше".

У самого Бугрова несколько версий появления такой переписки в соцсетях.

Он, в частности, считает, что это может быть месть за его победу на последних выборах в КНУ на должность ректора, попытка давления с целью устранить его с занимаемой должности или выявленные при его руководстве факты многочисленных нарушений в университете примерно на 300 млн грн.

В частности, по данным проверки, проведенной в КНУ Государственной аудиторской службой в 2018–2021 годах, были выявлены нарушения, касающиеся неравномерного распределения квартир среди работников университета, необоснованных доплат и оплаты фиктивных услуг, рассказал Бугров.

Также ректор опроверг распространяемую информацию о возможном употреблении наркотических веществ, показав результаты исследований одной из частных медицинских лабораторий, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что Бугров обратился в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств этого дела.

Контекст:

Должность ректора КНУ с 2015 года занимал доктор философских наук Леонид Губерский. Он был избран на этот пост на первых в истории вуза выборах ректора.

По истечении срока его полномочий в 2020 году назначили выборы ректора. Во втором туре тогда победил Бугров с результатом 47,6%, сообщал сайт университета. Но поскольку ни один из кандидатов во втором туре не набрал 50% голосов, в Минобразования объявили перевыборы.

Оба раза свою кандидатуру для участия в выборах подавал глава наблюдательного совета вуза, экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин. В 2020 году он не смог принять участие в них из-за COVID-19, а в 2021-м проиграл в первом туре, набрав около 4% голосов. После этого Литвин решил уйти из набсовета КНУ.

Теги: образование, секс-скандал, КНУ, студенты, соцсети, переписка, соцсеть, Владимир Бугров, давление
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