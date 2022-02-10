Секс-скандал в КНУ. Ректор утверждает, что его "заказали"

Бугров: Я заявляю, что распространенные и изложенные в сети материалы являются сфабрикованной, заказной информационно-психологической кампанией Фото: Володимир Бугров / Facebook

"Я заявляю, что распространенные и изложенные в сети материалы являются сфабрикованной, заказной информационно-психологической кампанией, призванной дискредитировать меня как руководителя одного из лучших и крупнейших заведений высшего образования в Украине", – сказал Бугров.

Так ректор прокомментировал переписку с эротическим подтекстом, которую он якобы вел со студентками и которую, по данным издания "Украинская правда", распространяют в анонимных Telegram-каналах, в частности "Бугров leaks", с конца 2021 года. Канал "Бугров leaks" был создан 3 февраля 2022 года, последний пост в нем датирован 9 февраля.

В переписке ректор вуза якобы договаривается со студентками о совместном времяпрепровождении, комментирует их интимные фото, а также присылает собственные. Однако Бугров утверждает, что обнародованные переписки скомпилированы, сообщает "Украинская правда".

"Там есть элементы настоящей переписки, но не со студентками", – подчеркнул он.

Бугров добавил, что из-за медицинских противопоказаний не посещает сауну и баню, куда он якобы приглашал студенток в переписке. На вопрос "Украинской правды", что связывает ректора КНУ с упомянутыми в переписке студентками, он ответил, что "кого-то из студентов знает больше, кого-то меньше".

У самого Бугрова несколько версий появления такой переписки в соцсетях.

Он, в частности, считает, что это может быть месть за его победу на последних выборах в КНУ на должность ректора, попытка давления с целью устранить его с занимаемой должности или выявленные при его руководстве факты многочисленных нарушений в университете примерно на 300 млн грн.

В частности, по данным проверки, проведенной в КНУ Государственной аудиторской службой в 2018–2021 годах, были выявлены нарушения, касающиеся неравномерного распределения квартир среди работников университета, необоснованных доплат и оплаты фиктивных услуг, рассказал Бугров.

Также ректор опроверг распространяемую информацию о возможном употреблении наркотических веществ, показав результаты исследований одной из частных медицинских лабораторий, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что Бугров обратился в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств этого дела.