Литвин не сможет претендовать на должность ректора Киевского университета Шевченко из-за COVID-19

Бывший спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин не сможет претендовать на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко из-за заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook 28 октября написал преподаватель философского факультета КНУ Андрей Черных.
По его словам, выборы ректора университета пройдут без участия Литвина.
"Владимир Литвин уже вторую неделю борется с COVID-19 и в таких условиях точно не может заниматься выборами ректора, и поэтому его не будет среди кандидатов на должность ректора КНУ имени Шевченко", – заявил Черных.
Он также выразил мнение, что бывший спикер парламента в случае избрания ректором "мог бы очень многое сделать для университета".
Литвин избирался в Верховную Раду четыре раза. Дважды был председателем украинского парламента (с 2002-го по 2006-й и с 2008-го по 2012 год). В 2008 году Литвин недолго был и.о. ректора КНУ, сейчас возглавляет наблюдательный совет вуза.
28 августа Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора КНУ. Срок приема заявок составил два месяца со дня публикации объявления о конкурсе на сайте МОН.
27 октября Черных сообщил, что Литвин баллотируется на должность ректора Киевского университета Шевченко.
Должность ректора КНУ с 2015 года занимает доктор философских наук Леонид Губерский. Он был избран на этот пост на первых в истории вуза выборах ректора.