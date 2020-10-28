Литвин не сможет претендовать на должность ректора Киевского университета Шевченко из-за COVID-19

Выборы ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко пройдут без участия бывшего спикера Верховной Рады Украины Владимира Литвина.

Бывший спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин не сможет претендовать на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко из-за заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook 28 октября написал преподаватель философского факультета КНУ Андрей Черных.

По его словам, выборы ректора университета пройдут без участия Литвина.

"Владимир Литвин уже вторую неделю борется с COVID-19 и в таких условиях точно не может заниматься выборами ректора, и поэтому его не будет среди кандидатов на должность ректора КНУ имени Шевченко", – заявил Черных.

Он также выразил мнение, что бывший спикер парламента в случае избрания ректором "мог бы очень многое сделать для университета".

Литвин избирался в Верховную Раду четыре раза. Дважды был председателем украинского парламента (с 2002-го по 2006-й и с 2008-го по 2012 год). В 2008 году Литвин недолго был и.о. ректора КНУ, сейчас возглавляет наблюдательный совет вуза.

28 августа Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора КНУ. Срок приема заявок составил два месяца со дня публикации объявления о конкурсе на сайте МОН.

27 октября Черных сообщил, что Литвин баллотируется на должность ректора Киевского университета Шевченко.

Должность ректора КНУ с 2015 года занимает доктор философских наук Леонид Губерский. Он был избран на этот пост на первых в истории вуза выборах ректора.