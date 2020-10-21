Литвин заявил, что заразился коронавирусом

Экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

Литвин: Всем здоровья и никаких коронавирусов Фото: Володимир Литвин / Facebook

Экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин 21 октября на своей странице в Facebook заявил, что заразился коронавирусом.

"Сосредоточившись на помощи землякам в противодействии коронавирусу, сам получил положительный тест на COVID-19. Берегите себя, своих родных и близких. Всем здоровья и никаких коронавирусов", – написал Литвин.

О своем самочувствии он не сообщил.

Литвин избирался в Верховную Раду четыре раза. Дважды был председателем украинского парламента (с 2002-го по 2006-й и с 2008-го по 2012 год).

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество больных достигло 315 826 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали уже 5927 украинцев, а выздоровели 132 219 человек.