Певица Grosu позировала в платье с декольте до пояса и показала раритетное фото, где ее держит на руках ректор Поплавский

Grosu: Настоящие артисты – это именно те, чья звезда загорелась и не гаснет много-много лет Фото: alina_grosu / Instagram

"Я очень благодарна Михаилу Поплавскому за поддержку с первого дня нашего знакомства. А это уже целых 22 года. Спасибо, что поддерживаете украиноязычную музыку, что вдохновляете на ее создание, что взращиваете новые таланты и находитесь все эти годы на гребне волны. Настоящие артисты – это именно те, чья звезда загорелась и не гаснет много-много лет. Спасибо вам", – подписала она публикацию.

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"Вот кого нужно на "Евровидение", – прокомментировала публикацию margarita_tkachyk.