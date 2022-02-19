Певица Grosu позировала в платье с декольте до пояса и показала раритетное фото, где ее держит на руках ректор Поплавский

"Я очень благодарна Михаилу Поплавскому за поддержку с первого дня нашего знакомства. А это уже целых 22 года. Спасибо, что поддерживаете украиноязычную музыку, что вдохновляете на ее создание, что взращиваете новые таланты и находитесь все эти годы на гребне волны. Настоящие артисты – это именно те, чья звезда загорелась и не гаснет много-много лет. Спасибо вам", – подписала она публикацию.
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"Вот кого нужно на "Евровидение", – прокомментировала публикацию margarita_tkachyk.
Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.
Grosu состоит в отношениях с проживающим в Украине российским актером Романом Полянским. Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними.
Ранее Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым, пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года певица сообщила, что развелась.