Стал известен самый популярный у украинцев мессенджер – опрос

По данным социологов, Viber пользуются 73,6% опрошенных.

На втором месте по популярности у граждан Украины мессенджер Facebook – его используют 42,7% респондентов.

В первой тройке также Telegram – 31,6%.

Помимо этого, для обмена сообщениями украинцы используют Instagram (26,4%), WhatsApp (25,3%), Skype (11,3%), TikTok (9,1%) и Twitter (4,9%).

Ни одним из перечисленных мессенджеров не пользуются 18,7% опрошенных.

Опрос проводился 10–15 сентября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Опрошено 2002 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.