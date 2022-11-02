"Стал "руководителем" села во время оккупации". Правоохранители сообщили о подозрении 55-летнему жителю Оскола Харьковской области

Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, отметили в прокуратуре Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Об этом 2 ноября сообщается в Facebook Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что подозреваемый "стал "руководителем" села во время оккупации".

"В апреле этого года местный житель села Оскол Изюмского района получил предложение от боевика так называемой "ЛНР" занять должность и.о. "главы села Оскол Изюмского района Харьковской области". Коллаборант добровольно согласился на это, – говорится в сообщении. – "Чиновник" организовал работу псевдооргана оккупантов и контролировал деятельность своих подчиненных".

Указывается, что мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", – резюмировали в прокуратуре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)