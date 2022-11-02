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"Стал "руководителем" села во время оккупации". Правоохранители сообщили о подозрении 55-летнему жителю Оскола Харьковской области

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Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, отметили в прокуратуре
Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, отметили в прокуратуре
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Следователи Изюмского райуправления полиции Харьковской области сообщили о подозрении 55-летнему жителю села Оскол, который сотрудничал с оккупантами.

Об этом 2 ноября сообщается в Facebook Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что подозреваемый "стал "руководителем" села во время оккупации".

"В апреле этого года местный житель села Оскол Изюмского района получил предложение от боевика так называемой "ЛНР" занять должность и.о. "главы села Оскол Изюмского района Харьковской области". Коллаборант добровольно согласился на это, – говорится в сообщении. – "Чиновник" организовал работу псевдооргана оккупантов и контролировал деятельность своих подчиненных".

Указывается, что мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", – резюмировали в прокуратуре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0JcbPWkrNQyT8S3RM1TWjwyv6MTpiNpHvVRXVAs1h3cDfHj5nbQpqjHh3Y5LP4ganl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА.

ВСУ деоккупировали уже 568 населенных пунктов, проинформировали 1 ноября в Офисе президента.

Теги: Россия, Украина, прокуратура, полиция, оккупация, Харьковская область, боевики, правоохранители, война России против Украины, ЛНР, подозрение, следователь, население, деятельность, мужчины, коллаборационизм
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