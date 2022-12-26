Стали известны победители радиодиктанта национального единства – 2022

Среди победителей пятеро допустили лишь одну ошибку в тексте, 15 – две.
Полный список победителей радиодиктанта национального единства – 2022:
Всего "Українське радіо" получило более 30 тыс. электронных писем и почти 10 тыс. бумажных для проверки текста радиодиктанта. Во многих письмах содержалось по несколько текстов диктантов.
Письма поступили со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории, а также из более 20 других стран: Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Испании, Индии, Норвегии, Италии, Ирландии, Лаоса, Австрии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады и США.
Пять работ из тех, что были отправлены на проверку, написаны шрифтом Брайля.
На проверку брали даже электронные письма, которые пришли позже указанного времени, но до обнародования текста диктанта. Ведь в большинстве из них было сказано, что авторы не успевали вовремя отправить письма в связи с отключениями света.
Всеукраинский радиодиктант прошел в День украинской письменности и языка – 9 ноября. Автор нынешнего текста – украинская писательница и режиссер, член украинского ПЕН-клуба Ирина Цилык, читала его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.