Стали известны победители радиодиктанта национального единства – 2022

Пять украинцев написали радиодиктант только с одной ошибкой Фото: depositphotos.com

Среди победителей пятеро допустили лишь одну ошибку в тексте, 15 – две.

Полный список победителей радиодиктанта национального единства – 2022:

Галина Шура (победительница прошлогоднего радиодиктанта);

Кристина Гоянюк (победительница прошлогоднего радиодиктанта);

Роман Гладик;

Владимир Тесленко;

Анна Гурская;

Леся Бойко;

Юлия Туманцева (победительница прошлогоднего радиодиктанта);

Татьяна Павлик;

Татьяна Остаповец;

Полина Иванова;

Мария Бессараб;

Ольга Дерман;

Екатерина Маликова;

Лилия Титаренко;

Камилла Тушинская;

Полина Жученкова;

Егор Берест;

Владимир Яслик;

Дарья Верба;

Алина Кожуховская.

Всего "Українське радіо" получило более 30 тыс. электронных писем и почти 10 тыс. бумажных для проверки текста радиодиктанта. Во многих письмах содержалось по несколько текстов диктантов.

Письма поступили со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории, а также из более 20 других стран: Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Испании, Индии, Норвегии, Италии, Ирландии, Лаоса, Австрии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады и США.

Пять работ из тех, что были отправлены на проверку, написаны шрифтом Брайля.

На проверку брали даже электронные письма, которые пришли позже указанного времени, но до обнародования текста диктанта. Ведь в большинстве из них было сказано, что авторы не успевали вовремя отправить письма в связи с отключениями света.