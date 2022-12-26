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Стали известны победители радиодиктанта национального единства – 2022

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Пять украинцев написали радиодиктант только с одной ошибкой
Пять украинцев написали радиодиктант только с одной ошибкой
Фото: depositphotos.com

Украинское радио 26 декабря назвало победителей радиодиктанта национального единства – 2022. Среди них двое школьников, находящаяся в Германии харьковчанка, жительница временно оккупированной территории Луганской области.

Среди победителей пятеро допустили лишь одну ошибку в тексте, 15 – две.

Полный список победителей радиодиктанта национального единства – 2022:

  • Галина Шура (победительница прошлогоднего радиодиктанта);
  • Кристина Гоянюк (победительница прошлогоднего радиодиктанта);
  • Роман Гладик;
  • Владимир Тесленко;
  • Анна Гурская;
  • Леся Бойко;
  • Юлия Туманцева (победительница прошлогоднего радиодиктанта);
  • Татьяна Павлик;
  • Татьяна Остаповец;
  • Полина Иванова;
  • Мария Бессараб;
  • Ольга Дерман;
  • Екатерина Маликова;
  • Лилия Титаренко;
  • Камилла Тушинская;
  • Полина Жученкова;
  • Егор Берест;
  • Владимир Яслик;
  • Дарья Верба;
  • Алина Кожуховская.

Всего "Українське радіо" получило более 30 тыс. электронных писем и почти 10 тыс. бумажных для проверки текста радиодиктанта. Во многих письмах содержалось по несколько текстов диктантов.

Письма поступили со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории, а также из более 20 других стран: Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Испании, Индии, Норвегии, Италии, Ирландии, Лаоса, Австрии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады и США.

Пять работ из тех, что были отправлены на проверку, написаны шрифтом Брайля.

На проверку брали даже электронные письма, которые пришли позже указанного времени, но до обнародования текста диктанта. Ведь в большинстве из них было сказано, что авторы не успевали вовремя отправить письма в связи с отключениями света.

Контекст:

Всеукраинский радиодиктант прошел в День украинской письменности и языка – 9 ноября. Автор нынешнего текста – украинская писательница и режиссер, член украинского ПЕН-клуба Ирина Цилык, читала его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Ада Роговцева, радио, школьники, Радиодиктант, проверки
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