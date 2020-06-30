Стрельба по отдыхавшим в Харьковской области. Суд взял подозреваемого под арест

Подозреваемый в убийстве отдыхающего и ранении еще одного человека в селе Гусаровка Харьковской области признал в суде, что стрелял по людям, отметили в прокуратуре.

53-летнего жителя Барвенковского района арестовали по делу о стрельбе в селе Гусаровка, во время которой один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом 30 июня сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Ему избрали содержание под стражей на 60 дней... Он говорит, что подошел к отдыхающим с просьбой отвезти его в село, на что получил отказ. После этого начал делать замечания отдыхающим по поводу мусора, на что, по его словам, на него пошли несколько человек и, испугавшись этого, он начал хаотично стрелять", – сказал спикер прокуратуры.

Стрельба возле карьера в Гусаровке произошла 27 июня. По отдыхающей там компании из 10 человек, среди которых были дети, открыл стрельбу мужчина, находившийся, по данным полиции, в нетрезвом состоянии. В результате двое мужчин получили ранения, один из них скончался.

Полиция задержала стрелявшего, ему объявили подозрение.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.