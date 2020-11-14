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Суд избрал меру пресечения для таксиста, который сбил людей на остановке в Киеве

Дмитрий Ломакин, подозреваемый в совершении ДТП, в результате которого погибло два человека, признал вину и попросил прощения у родственников жертв.

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ДТП с участием Ломакина произошло в Киеве 13 ноября
ДТП с участием Ломакина произошло в Киеве 13 ноября
Фото: mvs.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал на два месяца 22-летнего таксиста Дмитрия Ломакина, который 13 ноября сбил людей на остановке в Киеве, сообщает hromadske.

Адвокат подозреваемого просил отпустить Ломакина под домашний арест, указывая на то, что он сирота, искренне раскаивается в содеянном и готов помогать пострадавшим.

Телеканал отмечает, что Ломакин плакал в зале суда и просил прощения у родственников жертв.

Во время заседания подозреваемый заявил, что ДТП произошло, когда он пытался перестроиться из четвертого в первый ряд, но не заметил припаркованный автомобиль. "Я не видел, что за этой машиной стоял припаркованный автомобиль возле остановки. Я увидел уже в последний момент. На видео видно, что ехал автомобиль рядом, я хотел объехать, но не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешеходов", – сказал он.

Бабушка Ломакина рассказала hromadske, что его мать умерла, отец был наркоманом, поэтому его лишили родительских прав. Дмитрий жил в интернате, работал в кафе и на спиртзаводе. После окончания колледжа устроился на работу таксистом.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко высказывал предположение, что Ломакин уснул за рулем. Его задержали на месте ДТП. Тест на содержание алкоголя показал, что водитель такси был трезв.

Теги: Киев, ДТП, арест, Шевченковский суд
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