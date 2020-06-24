Суд остановил второй приказ об увольнении главы ГП "Антонова" Донца

Глава госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс повторно решил уволить руководителя ГП "Антонов" Александра Донца. Окружной админсуд Киева приостановил действие решения Абромавичюса.

22 июня Окружной административный суд города Киева повторно восстановил в должности президента ГП "Антонова" Александра Донца, остановив действие второго приказа об его увольнении. Об этом 24 июня сообщают юристы компании "Ильяшев и Партнеры".

Юристы сообщили что действия главы "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса квалифицируются по ст. 172 Уголовного кодекса Украины "Грубое нарушение законодательства о труде", что наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом до шести месяцев.

После решения суда от 15 июня Абромавичюс самостоятельно отменил приказ об увольнении Донца. В тот же день, 15 июня, Абромавичюс повторно издал приказ о прекращении полномочий Донца, отметили юристы.

Донец возглавляет "Антонов" с 2018 года. 9 июня стало известно, что Абромавичюс решил уволить главу предприятия на основании результатов проверки, которая проводилась в апреле – мае.

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государства и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", – сообщили в "Укроборонпроме".

На странице ГП "Антонов" в Facebook в тот же день появилось заявление трудового коллектива с требованием оставить Донца на должности (на данный момент это сообщение удалено).

15 июня адвокатская фирма, представляющая интересы Донца, сообщила, что Окружной админсуд Киева приостановил действие решения "Укроборонпрома" и запретил предпринимать какие-либо действия по смене руководителя ГП "Антонов".

На официальном сайте "Антонова" сказано, что с 10 июня обязанности руководителя предприятия выполняет Александр Лось.