"Украина победила Мордор". Суд отказал Медведчуку в иске к Шкиряку о защите чести и достоинства

"В иске [кума президента РФ Владимира Путина, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука к Шкиряку о защите деловой репутации отказано в полном объеме!" – уточнил юрист.

Шкиряк 20 октября в Facebook прокомментировал решение суда.

"Выиграл апелляцию у путинского кума. Украина победила Мордор", – написал он.

Контекст:

В мае этого года Оболонский районный суд города Киева признал "недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию" Медведчука информацию, которую распространил Шкиряк 28 января 2016 года, писало НВ.

Шкиряк в Facebook назвал нардепа "активным представителем государства-агрессора и рупором российских террористов в минском процессе". Экс-советник главы МВД также назвал Медведчука государственным изменником, адептом русского мира и агентом российских спецслужб в Украине.