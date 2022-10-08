Суд впервые в Украине обязал поджигателя травы выплатить компенсацию за выезд пожарных

Решение суда опубликовано в Едином госреестре.
Таким образом, суд удовлетворил иск Жовковской окружной прокуратуры. По данным прокуроров, такое решение было принято впервые в Украине, пишет Zaxid.net.
Отмечается, что житель Мацошина сжигал сухие листья и траву возле жилых и хозяйственных домов. Об этом местных спасателей проинформировали очевидцы.
Сотрудники ГСЧС, приехав, погасили огонь, который распространился на площадь 400 м². Сотрудники Госслужбы выписали поджигателю штраф в размере 1700 грн, который мужчина уплатил.
После этого прокуратура подала в интересах ГСЧС иск в суд о компенсации за выезд пожарных. Суд его удовлетворил.
Решение суда может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде.
В Украине за сжигание листьев и травы предусмотрена административная и уголовная ответственность, максимальный размер штрафа – 9 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (153 тыс. грн).