Суд впервые в Украине обязал поджигателя травы выплатить компенсацию за выезд пожарных

Иск о компенсации за выезд пожарных на тушение огня в интересах ГСЧС подала в суд прокуратура Фото: kr.dsns.gov.ua

Решение суда опубликовано в Едином госреестре.

Таким образом, суд удовлетворил иск Жовковской окружной прокуратуры. По данным прокуроров, такое решение было принято впервые в Украине, пишет Zaxid.net.

Отмечается, что житель Мацошина сжигал сухие листья и траву возле жилых и хозяйственных домов. Об этом местных спасателей проинформировали очевидцы.

Сотрудники ГСЧС, приехав, погасили огонь, который распространился на площадь 400 м². Сотрудники Госслужбы выписали поджигателю штраф в размере 1700 грн, который мужчина уплатил.

После этого прокуратура подала в интересах ГСЧС иск в суд о компенсации за выезд пожарных. Суд его удовлетворил.

Решение суда может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде.