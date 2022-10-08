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Суд впервые в Украине обязал поджигателя травы выплатить компенсацию за выезд пожарных

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Иск о компенсации за выезд пожарных на тушение огня в интересах ГСЧС подала в суд прокуратура
Иск о компенсации за выезд пожарных на тушение огня в интересах ГСЧС подала в суд прокуратура
Фото: kr.dsns.gov.ua

Зализничный райсуд Львова решением от 30 сентября, кроме штрафа, обязал 60-летнего жителя села Мацошин Львовской области, который в марте жег сухую траву, оплатить еще 134,65 тыс. грн компенсации за работу пожарных.

Решение суда опубликовано в Едином госреестре.

Таким образом, суд удовлетворил иск Жовковской окружной прокуратуры. По данным прокуроров, такое решение было принято впервые в Украине, пишет Zaxid.net.

Отмечается, что житель Мацошина сжигал сухие листья и траву возле жилых и хозяйственных домов. Об этом местных спасателей проинформировали очевидцы.

Сотрудники ГСЧС, приехав, погасили огонь, который распространился на площадь 400 м². Сотрудники Госслужбы выписали поджигателю штраф в размере 1700 грн, который мужчина уплатил.

После этого прокуратура подала в интересах ГСЧС иск в суд о компенсации за выезд пожарных. Суд его удовлетворил.

Решение суда может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде.

Контекст:

В Украине за сжигание листьев и травы предусмотрена административная и уголовная ответственность, максимальный размер штрафа – 9 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (153 тыс. грн).

Теги: Львов, Украина, пожар, ГСЧС, прокуратура, штраф, Львовская область, спасатели, госслужба, апелляция, госреестр, иск, суд, мужчины, компенсация
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