Три человека погибли из-за поджогов сухой травы на Прикарпатье – ГСЧС

В селе Боднаров Калушского района во время сжигания стерни погиб 73-летний мужчина.
В селе Новые Кривотулы Ивано-Франковского района горела стерня и сухая трава на поле общей площадью 700 м², на месте пожара было обнаружено тело 74-летнего мужчины.
В больнице скончалась 69-летняя женщина, получившая ожоги на пожаре сухой травы в селе Хотимир Ивано-Франковского района.
В ГСЧС вновь призвали не выжигать сухую траву и стерню.
В Украине за сжигание листьев и травы предусмотрена административная и уголовная ответственность, максимальный размер штрафа – 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан (153 тыс. грн).