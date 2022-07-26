Три человека погибли из-за поджогов сухой травы на Прикарпатье – ГСЧС

В ГСЧС просят не заниматься поджогами сухой травы Фото: ДСНС України / Telegram

В селе Боднаров Калушского района во время сжигания стерни погиб 73-летний мужчина.

В селе Новые Кривотулы Ивано-Франковского района горела стерня и сухая трава на поле общей площадью 700 м², на месте пожара было обнаружено тело 74-летнего мужчины.

В больнице скончалась 69-летняя женщина, получившая ожоги на пожаре сухой травы в селе Хотимир Ивано-Франковского района.

В ГСЧС вновь призвали не выжигать сухую траву и стерню.