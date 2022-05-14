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ГСЧС о пожарах в Киевской области: Ситуация остается крайне сложной, но контролируемой

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В Киевской области продолжаются лесные пожары, с ними борются спасатели и лесники
В Киевской области продолжаются лесные пожары, с ними борются спасатели и лесники
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

По состоянию на 14 мая Госслужба по чрезвычайным ситуациям борется с 14 очагами пожаров в Киевской области. Об этом сообщило региональное управление ГСЧС в Facebook.

"Ситуация с пожарами в экосистемах остается очень сложной, но контролируемой", – говорится в сообщении.

По данным облуправления ведомства, тлеют остатки деревьев, кочки и трава возле КПП "Дитятки" на въезде в Чернобыльскую зону отчуждения. Также речь идет о лесных пожарах и тлении лесной подстилки, сухой травы и пней в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Часть очагов локализована, на месте дежурят сотрудники лесного хозяйства.

Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в экосистемах, напоминают об ответственности за самовольное выжигание сухой растительности, а также просят сообщать в службу спасения, если замечают возгорание на открытых территориях.

https://www.facebook.com/MNSKOB/posts/371830448307597

Контекст:

ГСЧС 2 мая сообщала, что за последние дни в Киевской области в разы увеличилось число пожаров: горят торфяные залежи, травяной настил и мусор. Отмечалось, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно люди.

4 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил киевлян, что возможное задымление в городе вызвано лесными пожарами.

КГГА просит не посещать лесопарковые зоны в окрестностях столицы из-за минной опасности.

Теги: пожар, ГСЧС, Киевская область, лесные пожары, спасатели, деревья
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