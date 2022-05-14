ГСЧС о пожарах в Киевской области: Ситуация остается крайне сложной, но контролируемой

В Киевской области продолжаются лесные пожары, с ними борются спасатели и лесники Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Ситуация с пожарами в экосистемах остается очень сложной, но контролируемой", – говорится в сообщении.

По данным облуправления ведомства, тлеют остатки деревьев, кочки и трава возле КПП "Дитятки" на въезде в Чернобыльскую зону отчуждения. Также речь идет о лесных пожарах и тлении лесной подстилки, сухой травы и пней в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Часть очагов локализована, на месте дежурят сотрудники лесного хозяйства.

Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в экосистемах, напоминают об ответственности за самовольное выжигание сухой растительности, а также просят сообщать в службу спасения, если замечают возгорание на открытых территориях.