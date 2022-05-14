ГСЧС о пожарах в Киевской области: Ситуация остается крайне сложной, но контролируемой

"Ситуация с пожарами в экосистемах остается очень сложной, но контролируемой", – говорится в сообщении.
По данным облуправления ведомства, тлеют остатки деревьев, кочки и трава возле КПП "Дитятки" на въезде в Чернобыльскую зону отчуждения. Также речь идет о лесных пожарах и тлении лесной подстилки, сухой травы и пней в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.
Часть очагов локализована, на месте дежурят сотрудники лесного хозяйства.
Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в экосистемах, напоминают об ответственности за самовольное выжигание сухой растительности, а также просят сообщать в службу спасения, если замечают возгорание на открытых территориях.
ГСЧС 2 мая сообщала, что за последние дни в Киевской области в разы увеличилось число пожаров: горят торфяные залежи, травяной настил и мусор. Отмечалось, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно люди.
4 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил киевлян, что возможное задымление в городе вызвано лесными пожарами.
КГГА просит не посещать лесопарковые зоны в окрестностях столицы из-за минной опасности.