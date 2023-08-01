Суд выписал штраф в 51 грн пассажиру джипа, который слушал Лепса в центре Львова и угрожал прохожему, а потом сбежал

Зайцев (на переднем плане) ругался матом и пытался ударить прохожего. За это он наказан штрафом в 51 грн Скриншот: Роман Гурський / Facebook

20-летний Зайцев наказан штрафом за мелкое хулиганство по ст. 173 КУоАП (Кодекса Украины об административных правонарушениях). Отмечается, что на судебное заседание он не явился.

Кроме того, Зайцев должен оплатить 537 грн судебных издержек. Это постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.