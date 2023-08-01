Суд выписал штраф в 51 грн пассажиру джипа, который слушал Лепса в центре Львова и угрожал прохожему, а потом сбежал

20-летний Зайцев наказан штрафом за мелкое хулиганство по ст. 173 КУоАП (Кодекса Украины об административных правонарушениях). Отмечается, что на судебное заседание он не явился.
Кроме того, Зайцев должен оплатить 537 грн судебных издержек. Это постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.
7 мая в центре Львова журналист Роман Гурский решил сделать замечание водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, громко слушавшим песню Лепса (публично поддержавшего российскую агрессию и незаконно посещавшего оккупированные территории Украины). Пассажир джипа пытался выбить из рук журналиста телефон, на который тот снимал происходящее, и ударить его в лицо, угрожал и матерился.
Автомобиль уехал с места происшествия. Гурский написал заявление в полицию, 9 мая водителя и пассажира авто задержали. Зайцев записал видео с извинениями. В полиции отметили, что водитель, пассажир и их друзья получили также повестки в военкомат.