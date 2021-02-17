Судья из Рахова получил шесть лет лишения свободы за взятки в размере $400 и 10 тыс. гривен

Судья Раховского районного суда за взятку соглашался оказать содействие в административном деле, которое находилось на рассмотрении у другого судьи, а также рассмотреть гражданское дело о взыскании долга, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Высший антикоррупционный суд признал виновным в коррупционных преступлениях и приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества судью Раховского районного суда Закарпатской области. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Telegram 16 февраля.

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры САП установили причастность обвиняемого к получению в сентябре 2018 года неправомерной выгоды в размере $400. Кроме этого, в марте 2019 года судья получил 10 тыс. гривен неправомерной выгоды, сказано в сообщении прокуратуры.

"Именно за такие суммы указанный судья согласился оказать содействие в положительном решении по административному делу, которое находилось на рассмотрении у другого судьи Раховского районного суда, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга [...] Судья получал взятки в помещении служебного кабинета", – пояснили в САП.

Согласно приговору, судья не сможет занимать подобные должности сроком на три года.

В Высшем совете правосудия уточнили, что судью зовут Иван Тулик. Он подал в Высший совет правосудия возражения, в которых заявил об отсутствии доказательств его вины и рисков, которыми в ходатайстве мотивирована необходимость его отстранения от правосудия.

Тулик работал судьей в Рахове с 2007 года. Он был назначен Верховной Радой на пять лет. В 2012 году его избрали бессрочно на должность судьи Раховского райсуда, отметило издание Zaxid.net.