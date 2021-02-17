ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Судья из Рахова получил шесть лет лишения свободы за взятки в размере $400 и 10 тыс. гривен

Судья Раховского районного суда за взятку соглашался оказать содействие в административном деле, которое находилось на рассмотрении у другого судьи, а также рассмотреть гражданское дело о взыскании долга, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тулик работал судьей в Рахове с 2007 года
Тулик работал судьей в Рахове с 2007 года
Фото: rh.zk.court.gov.ua

Высший антикоррупционный суд признал виновным в коррупционных преступлениях и приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества судью Раховского районного суда Закарпатской области. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Telegram 16 февраля. 

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры САП установили причастность обвиняемого к получению в сентябре 2018 года неправомерной выгоды в размере $400. Кроме этого, в марте 2019 года судья получил 10 тыс. гривен неправомерной выгоды, сказано в сообщении прокуратуры. 

"Именно за такие суммы указанный судья согласился оказать содействие в положительном решении по административному делу, которое находилось на рассмотрении у другого судьи Раховского районного суда, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга [...] Судья получал взятки в помещении служебного кабинета", – пояснили в САП.

Согласно приговору, судья не сможет занимать подобные должности сроком на три года. 

В Высшем совете правосудия уточнили, что судью зовут Иван Тулик. Он подал в Высший совет правосудия возражения, в которых заявил об отсутствии доказательств его вины и рисков, которыми в ходатайстве мотивирована необходимость его отстранения от правосудия.

Тулик работал судьей в Рахове с 2007 года. Он был назначен Верховной Радой на пять лет. В 2012 году его избрали бессрочно на должность судьи Раховского райсуда, отметило издание Zaxid.net.

Теги: коррупция, преступление, взятка, НАБУ, САП, Высший совет правосудия, конфискация, Рахов, судья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями
"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
Потап примерил женский накладной бюст
Потап примерил женский накладной бюст
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
  "Под него водочка вот так идет!" Макаревич показал, как готовить салат из битых огурцов
  "Под него водочка вот так идет!" Макаревич показал, как готовить салат из битых огурцов
Тина Кароль рассказала, когда в последний раз покупала тест на беременность
Тина Кароль рассказала, когда в последний раз покупала тест на беременность
Зибров снялся в украинском сериале
Зибров снялся в украинском сериале
"Очень растут бедра и ляжки". Беременная Квиткова рассказала, на сколько килограммов уже поправилась
"Очень растут бедра и ляжки". Беременная Квиткова рассказала, на сколько килограммов уже поправилась
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS