"Честным людям нечего бояться". Глава НАПК поддержал идею создания единого реестра банковских счетов

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отметил, что в случае создания в Украине единого реестра банковских счетов в нем будут только номера, а не информация о движении денег.

Реестры счетов есть во всех цивилизованных странах, отметил глава НАПК Фото: pixabay.com

В случае предусмотренного антикоррупционной стратегией создания в Украине единого реестра счетов физлиц и юрлиц и индивидуальных банковских сейфов правоохранителям станет проще бороться с коррупцией.

Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 16 февраля.

"На самом деле речь не идет о раскрытии банковской тайны. Эта статья стратегии предусматривает создание реестра номеров счетов и банковских сейфов. Только номеров, а не фиксации движения денег. К тому же реестр закрытый. Это облегчит жизнь миллионам декларантов, которые вручную вводят все номера счетов. И обезопасят их от претензий правоохранительных органов, потому что кто-то может забыть указать счет", – сказал он.

По словам главы НАПК, подобные реестры созданы "во всех цивилизованных странах".

"Для чего они создаются? Конкретный пример. Расследуется уголовное производство человека, который живет за счет незаконного обогащения и воровства. Вроде бы открыли дело, но привлечь к ответственности невозможно, потому что та же полиция никогда не найдет счетов, на которых лежат его деньги. Наличие реестра счетов позволяет вернуть полученное преступным путем государству или потерпевшему", – объяснил Новиков.

Он подчеркнул, что сейчас антикоррупционные органы могут получить доступ лишь к тем счетам, "которые нашли".

"При наличии реестра как раз и будет где искать. Честным людям нечего бояться. А нечестным – да", – считает глава НАПК.

Реестр банковских счетов предусмотрен законопроектом №4135, который принят в первом чтении в ноябре 2020 года. Документ подан по инициативе ряда народных депутатов и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Против проекта закона выступил Национальный банк Украины.