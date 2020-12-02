Сумская область лидирует по уровню заболеваемости COVID-19, инфекцию нашли у каждого сотого – данные Минздрава

В среднем по Украине заболеваемость коронавирусной инфекцией составляет за последние две недели, по данным Минздрава, 492,2 случая на 100 тыс. населения. В Сумской области этот показатель в два раза выше.

В Украине подтвердили более 758 тыс. случаев COVID-19 Фото: ЕРА

В Украине самая высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией зафиксирована за последние две недели в Сумской области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 декабря Министерством здравоохранения.

В среднем по Украине заболеваемость COVID-19 составляет 492,2 случая на 100 тыс. населения, а в Сумской области этот показатель равен 1008,8.

В пятерку регионов с наивысшим уровнем заболеваемости вошли также Черкасская (788,4), Киевская (715), Запорожская (689,5) и Черниговская (668,9) области.

Самая низкая заболеваемость за последние две недели зафиксирована Минздравом в Луганской и Кировоградской областях – соответственно 168,8 и 175,5 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 2 декабря в Украине подтвердили 758 264 случая коронавирусной инфекции, из них 13 141 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 12 717 пациентов с COVID-19, выздоровело 369 054 человека.