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Темпы глобального потепления в Украине выше, чем в мире – директор обсерватории Срезневского

В некоторых регионах Украины за последние 30 лет средняя температура выросла на 1,6 °С, тогда как в целом в мире – примерно на 1 °С.

Об этом говорится в статье директора Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Александра Косовца. "Больше всего за последние 30 лет потеплело в Чернигове и Киеве – на 1,6 °С, меньше – в Ужгороде, на 0,9 °С. По осадкам картина очень пестрая, однако в целом их количество уменьшилось, а если учитывать увеличение испарений из-за роста температуры воздуха, то дефицит влаги в Украине растет. Темпы глобального потепления в нашей стране в целом выше, чем в мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепление за 30 лет близким к 1 °С", – отметил он.

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