"The End". Супрун заявила, что опубликовала последний пост в Facebook

В своем последнем сообщении в Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун призвала украинцев думать о стране, а не о себе, а также не идти на компромиссы со злом.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун 1 января 2021 года на своей странице в Facebook заявила, что это ее последняя публикация в соцсети.

"В первый день Нового года публикую на своей странице в Facebook последний пост. И хочу дать вам последний совет. Украинцы – непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте про общество и страну, а не только о себе. Принимайте решение так, как будто этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", – заявила Супрун.

Она намекнула на возможное возвращение, написав: "Если имеешь смелость прощаться, всегда будешь иметь надежду на встречу".

Свой пост Супрун сопроводила картинкой с надписью "The End".