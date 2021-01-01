"The End". Супрун заявила, что опубликовала последний пост в Facebook

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун 1 января 2021 года на своей странице в Facebook заявила, что это ее последняя публикация в соцсети.
"В первый день Нового года публикую на своей странице в Facebook последний пост. И хочу дать вам последний совет. Украинцы – непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте про общество и страну, а не только о себе. Принимайте решение так, как будто этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", – заявила Супрун.
Она намекнула на возможное возвращение, написав: "Если имеешь смелость прощаться, всегда будешь иметь надежду на встречу".
Свой пост Супрун сопроводила картинкой с надписью "The End".
Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения Украины с августа 2016-го по август 2019 года.
На своей странице в Facebook она часто публиковала советы, которые касаются здоровья и здорового образа жизни, а также опровергала популярные медицинские мифы.
"Спасибо всем украинцам, которые вместе с нами распространяли и продолжают распространять здравый смысл каждый и каждая на своем месте. В этом направлении любое, даже самое маленькое действие, делает мир вокруг красивее, здоровее и счастливее, а это и есть наша цель", – написала она 31 декабря 2020 года.