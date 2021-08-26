Тодуров заявил, что украинцы с тяжелыми заболеваниями умирают дома

"Деньги ходят за пациентом" – красиво звучит. На практике это выглядит так: мы будем лечить только тех, за кем пришли деньги. Сегодня в клиниках просто перестали принимать тяжелых больных. Сегодня все больницы лечат рентабельных больных. Холецистит рентабельный – мы его берем, перитонит не рентабельный – мы его не берем. Тяжелые пациенты умирают дома", – сказал он.

По словам кардиохирурга, медучреждениям "нет смысла брать тяжелых пациентов".

"Раньше, когда был централизованный бюджет, мы как-то его распределяли, и было вопросом чести для хирурга прооперировать тяжелого больного. Сегодня главный врач скажет такому хирургу: "Не надо браться за опухоль головки поджелудочной железы. Этот больной пролежит два месяца и съест у нас полмиллиона гривен, я запрещаю тебе брать таких больных и оперировать". Вот на этом заканчивается", – объяснил Тодуров.

Он отметил, что "по принципу рентабельности" работают частные клиники, "поэтому все тяжелые случаи пока стекаются в государственные клиники".

"Когда и нас еще переведут на хозрасчет, я не знаю, куда пойдут эти больные", – заявил Тодуров.